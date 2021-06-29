Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 06:22
06:20
Экономика
Китайский эксперт назвал дедолларизацию России насмешкой над США
06:18
Общество
Мошенники нашли способ заработать на продаже QR-кодов для кафе Москвы
06:05
Общество
Названо самое безопасное место от коронавируса для детей
06:00
Весь мир
Экономист рассказал, почему россияне не хотят инвестировать в Украину
05:53
Технологии
Пользователи сервисов Google массово пожаловались на сбои
05:45
Общество
Кабмин планирует выделить 500 млн руб. на продвижение российского кино
05:37
Экономика
Аналитик спрогнозировал изменения курса рубля на этой неделе
05:30
Технологии
Пользователей смартфонов предупредили об опасности полной зарядки гаджетов
05:20
Наука
Иммунолог Жемчугов перечислил особенности лямбда-штамма коронавируса
05:04
Происшествия
Тело одного из трех пропавших детей нашли у берега реки в Приморье
Все новости

Аналитик спрогнозировал изменения курса рубля на этой неделе

  /   Обновлено: 29 июня 2021 05:48
Экономика
Аналитик спрогнозировал изменения курса рубля на этой неделе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июня. Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк рассказал, что на этой неделе будет влиять на курс рубля.

По словам специалиста, исчерпание локальной поддержки июньского налогового периода не уменьшило привлекательность российской валюты для инвесторов. Котировки консолидируются на уровне 72 рубля за доллар и 86 рублей за евро, сообщил агентству «Прайм» специалист.

К дальнейшему укреплению рубль подталкивает рекордно дорогая нефть. Но ОПЕК+ проводит заседание на этой неделе, что служит фактором неопределенности, уточнил аналитик.

Миронюк считает, что рубль поддержит «Прямая линия» с Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня. В результате российская валюта попытается преодолеть уровень 72 рубля за доллар. Позитивный для национальной валюты фон поддержит статистика по реальным зарплатам за апрель, уровню безработицы, розничным продажам и строительству за май, уточнил аналитик.

Кроме того, спрос на рубли локально поддержит ситуация на рынке акций. Стабильности отечественной валют способствовало и заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в интервью Bloomberg.

«То, что «доллар останется частью международных резервов РФ» — фактор снижения волатильности. При этом сигналы со стороны представителей ЦБ остаются «ястребиными», снижая риски девальвации. Ожидаем завершения текущей недели в рамках 71,55-73,3 рубля за доллар и 85,75-87 рубля за евро», — прогнозирует аналитик.

Ранее аналитики Sber CIB спрогнозировали укрепление доллара до 72,5 рубля на этой неделе. Российская валюта может оказаться под давлением из-за сокращения дивидендных выплат на этой неделе, считают специалисты.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик спрогнозировал изменения курса рубля на этой неделе
доллар рубль евро
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru