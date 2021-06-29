Аналитик спрогнозировал изменения курса рубля на этой неделе

Москва, 29 июня. Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк рассказал, что на этой неделе будет влиять на курс рубля.

По словам специалиста, исчерпание локальной поддержки июньского налогового периода не уменьшило привлекательность российской валюты для инвесторов. Котировки консолидируются на уровне 72 рубля за доллар и 86 рублей за евро, сообщил агентству «Прайм» специалист.

К дальнейшему укреплению рубль подталкивает рекордно дорогая нефть. Но ОПЕК+ проводит заседание на этой неделе, что служит фактором неопределенности, уточнил аналитик.

Миронюк считает, что рубль поддержит «Прямая линия» с Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня. В результате российская валюта попытается преодолеть уровень 72 рубля за доллар. Позитивный для национальной валюты фон поддержит статистика по реальным зарплатам за апрель, уровню безработицы, розничным продажам и строительству за май, уточнил аналитик.

Кроме того, спрос на рубли локально поддержит ситуация на рынке акций. Стабильности отечественной валют способствовало и заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в интервью Bloomberg.

«То, что «доллар останется частью международных резервов РФ» — фактор снижения волатильности. При этом сигналы со стороны представителей ЦБ остаются «ястребиными», снижая риски девальвации. Ожидаем завершения текущей недели в рамках 71,55-73,3 рубля за доллар и 85,75-87 рубля за евро», — прогнозирует аналитик.

Ранее аналитики Sber CIB спрогнозировали укрепление доллара до 72,5 рубля на этой неделе. Российская валюта может оказаться под давлением из-за сокращения дивидендных выплат на этой неделе, считают специалисты.