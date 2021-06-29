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Пользователей смартфонов предупредили об опасности полной зарядки гаджетов

  /   Обновлено: 29 июня 2021 05:33
Технологии
Пользователей смартфонов предупредили об опасности полной зарядки гаджетов
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 29 июня. Зарядка смартфона до 100% так же, как и полная его разрядка уменьшает срок работы аккумулятора.

Компани советуют полностью разрядить и зарядить смартфон ради маркетингового хода. Срок работы аккумулятора зависит от зарядных циклов, который составляет до 90-100% емкости батареи. Состояние батареи будет снижаться после 300-500 зарядных циклов. Об этом заявил руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, устройства выгоднее заряжать ночью, если установлены двух- или трехфазные счетчики электроэнергии. Он отметил, что в подобном случае можно спокойно без вреда для аккумулятора оставлять гаджет заряжаться на ночь, так как он самостоятельно отключится после полной зарядки.

Индийская технологическая компания Jio Platforms совместно с корпорацией Google анонсировала ультрабюджетный 4G-смартфон. Отмечается, что цена устройства не превысит 100 долларов.


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смартфон зарядка батарея
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