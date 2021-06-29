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Иммунолог Жемчугов перечислил особенности лямбда-штамма коронавируса

  /   Обновлено: 29 июня 2021 05:21
Наука
Иммунолог Жемчугов перечислил особенности лямбда-штамма коронавируса
pixabay.com

Москва, 29 июня. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об особенностях лямбда-штамма коронавируса, который выявили в Аргентине, Чили, Перу и Эквадоре.

Специалист назвал штамм отражением естественного процесса мутации вируса, который подстраивается под внешние условия.

«Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру», — сообщил в эфире «Радио 1» Жемчугов.

Лямбда-штамм будет быстрее заражать людей, которые еще не переболели и не вакцинировались, подчеркнул врач. По его мнению, постепенно коронавирус «лямбда» вытеснит «дельту».

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что важно, как организм будет реагировать на инфекцию, а не сам штамм. По словам специалиста, переноситься очень тяжело может даже уханьский штамм коронавируса, в то время как индийский будет перенесен в легкой форме.

Врачи также посоветовали россиянам не загорать после вакцинации, так как солнечные лучи могут вызвать аллергическую реакцию, передает «Север-Пресс».

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коронавирус штамм лямбда
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