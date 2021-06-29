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Происшествия
Тело одного из трех пропавших детей нашли у берега реки в Приморье
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Тело одного из трех пропавших детей нашли у берега реки в Приморье

Происшествия
Тело одного из трех пропавших детей нашли у берега реки в Приморье
pxhere.com

Лесозаводск, 29 июня. Трое братьев пошли гулять на пляж «Альбатрос» и пропали. Тело одного из них обнаружили в воде недалеко от берега.

Вчера в районе пляжа «Альбатрос» пропали трое детей восьми, девяти и двенадцати лет. Все из одной семьи два родных брата, один двоюродный. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на берегу только личные вещи несовершеннолетних и велосипеды.

Следственными органами СК РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство)». По факту исчезновения детей была организована поисково-спасательная операция.

Вскоре одного из мальчиков нашли. Его бездыханное тело выловили вблизи берега реки. На месте работают следователи-криминалисты, продолжаются поиски еще двоих детей, сообщают РИА Новости.

Ранее убийство произошло в Каменск-Шахтинском. 55-летний горожанин ударил кухонным ножом свою жену и сдался полиции.

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мчс приморье происшествие
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