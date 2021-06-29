Тело одного из трех пропавших детей нашли у берега реки в Приморье

Лесозаводск, 29 июня. Трое братьев пошли гулять на пляж «Альбатрос» и пропали. Тело одного из них обнаружили в воде недалеко от берега.

Вчера в районе пляжа «Альбатрос» пропали трое детей — восьми, девяти и двенадцати лет. Все из одной семьи — два родных брата, один двоюродный. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на берегу только личные вещи несовершеннолетних и велосипеды.

Следственными органами СК РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство)». По факту исчезновения детей была организована поисково-спасательная операция.

Вскоре одного из мальчиков нашли. Его бездыханное тело выловили вблизи берега реки. На месте работают следователи-криминалисты, продолжаются поиски еще двоих детей, сообщают РИА Новости.

Ранее убийство произошло в Каменск-Шахтинском. 55-летний горожанин ударил кухонным ножом свою жену и сдался полиции.