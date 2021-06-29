Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 06:22
06:20
Экономика
Китайский эксперт назвал дедолларизацию России насмешкой над США
06:18
Общество
Мошенники нашли способ заработать на продаже QR-кодов для кафе Москвы
06:05
Общество
Названо самое безопасное место от коронавируса для детей
06:00
Весь мир
Экономист рассказал, почему россияне не хотят инвестировать в Украину
05:53
Технологии
Пользователи сервисов Google массово пожаловались на сбои
05:45
Общество
Кабмин планирует выделить 500 млн руб. на продвижение российского кино
05:37
Экономика
Аналитик спрогнозировал изменения курса рубля на этой неделе
05:30
Технологии
Пользователей смартфонов предупредили об опасности полной зарядки гаджетов
05:20
Наука
Иммунолог Жемчугов перечислил особенности лямбда-штамма коронавируса
05:04
Происшествия
Тело одного из трех пропавших детей нашли у берега реки в Приморье
Все новости

Калкин, Стоун, Ратаковски: названы звезды, у которых появились дети в 2021 году

523
Шоу-бизнес
Калкин, Стоун, Ратаковски: названы звезды, у которых появились дети в 2021 году
instagram.com  /  @emrata

Вашингтон, 29 июня. Телеканал Fox News составил список знаменитостей, у которых в 2021 году родился ребенок.

Голливудский актер Юэн Макгрегор, известный фильмам «Звездны войны», «Доктор Сон» и «Ангелы и демоны», отметил рождение сына. Это первый его ребенок от актрисы Мэри Элизабет Уинстэд. От предыдущего брака у него есть четыре дочери. Об этом сообщает Fox News.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл активно обсуждаются с тех пор как покинули Букингемский дворец. Особенно звездная пара привлекла внимание беременностью герцогини Сассекской. Она родила второго ребенка. Лилибет «Лили» Диана появилась на свет 4 июня.

Звезда «Игры престолов» Натали Дормер и ее партнер, актер Дэвид Оукс, стали родителями впервые. В январе у них родилась дочь. Также зимой это важное событие отметили и коллеги Дормер по сериалу Роуз Лесли и Кит Харингтон.

Актер Маколей Калкин и его супруга Бренда Сонг ранее сообщили о том, что у них родился ребенок. Звезда новогодней комедии «Один дома» назвал сына Дакотой, в честь покойной сестры.

Оскароносная актриса Эмма Стоун и ее муж Дэйв Маккери 13 марта отметили рождение дочери. Ее назвали Луиз Джин МакКери.

Супермодель Эмили Ратаковски активно освещала свою беременность через соцсети. Ее сын Сильвестер Аполло Бир родился 8 марта.

Ранее российский музыкант DJ Smash (Андрей Ширман) опубликовал фотографии годовалой дочери и немного рассказал о ней.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Калкин, Стоун, Ратаковски: названы звезды, у которых появились дети в 2021 году
кино принц гарри актеры звезды меган маркл ратаковски маколей калкин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru