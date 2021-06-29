Калкин, Стоун, Ратаковски: названы звезды, у которых появились дети в 2021 году

Вашингтон, 29 июня. Телеканал Fox News составил список знаменитостей, у которых в 2021 году родился ребенок.

Голливудский актер Юэн Макгрегор, известный фильмам «Звездны войны», «Доктор Сон» и «Ангелы и демоны», отметил рождение сына. Это первый его ребенок от актрисы Мэри Элизабет Уинстэд. От предыдущего брака у него есть четыре дочери. Об этом сообщает Fox News.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл активно обсуждаются с тех пор как покинули Букингемский дворец. Особенно звездная пара привлекла внимание беременностью герцогини Сассекской. Она родила второго ребенка. Лилибет «Лили» Диана появилась на свет 4 июня.

Звезда «Игры престолов» Натали Дормер и ее партнер, актер Дэвид Оукс, стали родителями впервые. В январе у них родилась дочь. Также зимой это важное событие отметили и коллеги Дормер по сериалу Роуз Лесли и Кит Харингтон.

Актер Маколей Калкин и его супруга Бренда Сонг ранее сообщили о том, что у них родился ребенок. Звезда новогодней комедии «Один дома» назвал сына Дакотой, в честь покойной сестры.

Оскароносная актриса Эмма Стоун и ее муж Дэйв Маккери 13 марта отметили рождение дочери. Ее назвали Луиз Джин МакКери.

Супермодель Эмили Ратаковски активно освещала свою беременность через соцсети. Ее сын Сильвестер Аполло Бир родился 8 марта.

Ранее российский музыкант DJ Smash (Андрей Ширман) опубликовал фотографии годовалой дочери и немного рассказал о ней.