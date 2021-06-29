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Образ Риты Дакоты для фестиваля «Жара» подвергся жесткой критике в Сети

Шоу-бизнес
Образ Риты Дакоты для фестиваля «Жара» подвергся жесткой критике в Сети
instagram.com  /  @ritadakota

Москва, 29 июня. Образ российской певицы Риты Дакоты, в котором она пришла на фестиваль «Жара», подвергся жесткой критике со стороны фанатов в Сети.

Снимки ее наряда и комментарии поклонников были опубликованы в Instagram. На фотографии видно, что Дакота для фестиваля надела короткий топ, который выполнен в зеленом цвете. На ногах певицы плотные болоневые штаны из переливающейся ткани. Они и стали причиной возмущения фанатов. Наряд исполнительницы дополняют черный полупрозрачный болеро и большие ботинки.

Исполнительница под фотографией написала «Оцените образ от 1 до 10». Подписчики не остались в долгу и по полной прошлись по наряду Дакоты.

«ДороХа, боХато. Лучше наверное ничего не могли придумать»,

«Штанишки не по размеру, того и гляди треснут по шву»,

«Образ не удачный», критиковали поклонники.

Однако были и те, кого не возмутил образ Риты.

«Как по мне, Рита Дакота красотка в любом образе»,

«Шикарный образ!»,

«Рита , вы прекрасны в любом одеянии», поддержали фанаты.

Ранее сообщалось, что певица Нюша появилась на фестивале «Жара» в длинном жакете.

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Все новости / Шоу-бизнес / Образ Риты Дакоты для фестиваля «Жара» подвергся жесткой критике в Сети
наряд образ дакота
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