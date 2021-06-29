Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией

Вашингтон, 29 июня. Москва и Вашингтон могут сотрудничать в сферах нераспространения ядерного оружия и борьбе с изменением климата.

Президент США Джо Байден заявил, что в плане разногласий между государствами, он примет ответные меры в связи с возможными «кибератаками или вмешательством в экономику» США. Об этом он заявил во время видеосвязи мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств.

«Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — сказал американский лидер.

Американский Государственный департамент по-прежнему рекомендует жителям США воздержаться от путешествий в Россию. Сообщается, что Россия остается в списке на четвертом уровне, который гласит «не путешествовать». Вашингтон таким шагом просит американцев отказаться от поездки на Северный Кавказ и в Крым.