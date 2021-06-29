Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 04:50
04:46
Армия
Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией
04:18
Общество
Госдума оценила отказ Германии считать привитых «Спутником V» вакцинированными
04:17
Технологии
Эксперт Мушинский рассказал, как спасти компьютер от перегрева летом
04:12
Экономика
СП занялась методами расчета стоимости строительства
04:00
Шоу-бизнес
Барецкий заявил, что готов бесплатно похоронить певицу МакSим
03:54
Общество
Юрист разъяснил, позволяет ли закон сделать вакцинацию обязательной
03:53
Общество
Цены на жилье могут не снизиться из-за новых условий льготной ипотеки
03:52
Общество
Стало известно, кто станет командиром «Союза» с космическими туристами
03:45
Общество
Юрист предупредил об опасности приобретения жилья у взяточников
03:32
Общество
Россиянам объяснили, почему неважно знать свой штамм коронавируса
Все новости

Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией

Армия
Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 29 июня. Москва и Вашингтон могут сотрудничать в сферах нераспространения ядерного оружия и борьбе с изменением климата.

Президент США Джо Байден заявил, что в плане разногласий между государствами, он примет ответные меры в связи с возможными «кибератаками или вмешательством в экономику» США. Об этом он заявил во время видеосвязи мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств.

«Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», сказал американский лидер.

Американский Государственный департамент по-прежнему рекомендует жителям США воздержаться от путешествий в Россию. Сообщается, что Россия остается в списке на четвертом уровне, который гласит «не путешествовать». Вашингтон таким шагом просит американцев отказаться от поездки на Северный Кавказ и в Крым.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией
путин байден ядерное оружие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru