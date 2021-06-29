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Госдума оценила отказ Германии считать привитых «Спутником V» вакцинированными

Общество
Госдума оценила отказ Германии считать привитых «Спутником V» вакцинированными
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 июня. Решение немецких властей не признавать вакцинированными привитых российским «Спутником V» политически мотивированно. Об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов.

Запад пытается всеми неправомерными способами сдержать Россию, которая первая создала препарат против коронавируса. Сейчас страна имеет на счету сразу четыре эффективные вакцины, чем не может похвастаться ни одно мировое государство. Об этом депутат рассказал в эфире «Дума ТВ».

Представитель минздрава Германии накануне сообщал, что Берлин не намерен признавать вакцинированными тех людей, кто привился российской вакциной «Спутник V». Причиной этого называется недопуск российского препарата для использования в Евросоюзе.

Власти Сан-Франциско ранее объявили обязательную вакцинацию для городских служащих. Процедура затронет около 35 тысяч сотрудников городских служб, включая полицию, пожарную охрану и чиновников мэрии.

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германия вакцинация Спутник V
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