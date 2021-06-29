Эксперт Мушинский рассказал, как спасти компьютер от перегрева летом

Москва, 29 июня. Риск перегрева компьютера увеличивается летом не только из-за жары, но и из-за цветения различных растений, рассказал специалист проекта "Чудо техники" Евгений Мушинский.

Попадание тополиного пуха в радиаторы и кулеры компьютеров может привести к его перегреву. Перегрев компьютера можно обнаружить по сильному шуму и падении производительности. Также при перегреве компьютер может выключаться сразу после включения. Об этом информирует радио Sputnik.



При появлении подобных симптомов необходимо провести чистку устройства. Эксперт посоветовал снять фильтрующие сетки и очистить их от пыли и пуха. Он не рекомендовал чистить внутри компьютера пылесосом, так велик риск повредить микроэлементы.

Объем реализации ноутбуков в стране вырос примерно на 25% в течение шести месяцев этого года. По информации исследования компании «М.Видео-Эльдорадо», жители России потратили 77 млрд рублей на ноутбуки за шесть месяцев 2021 года.