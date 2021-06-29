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Эксперт Мушинский рассказал, как спасти компьютер от перегрева летом

Технологии
Эксперт Мушинский рассказал, как спасти компьютер от перегрева летом
pexels.com

Москва, 29 июня. Риск перегрева компьютера увеличивается летом не только из-за жары, но и из-за цветения различных растений, рассказал специалист проекта "Чудо техники" Евгений Мушинский.

Попадание тополиного пуха в радиаторы и кулеры компьютеров может привести к его перегреву. Перегрев компьютера можно обнаружить по сильному шуму и падении производительности. Также при перегреве компьютер может выключаться сразу после включения. Об этом информирует радио Sputnik.

При появлении подобных симптомов необходимо провести чистку устройства. Эксперт посоветовал снять фильтрующие сетки и очистить их от пыли и пуха. Он не рекомендовал чистить внутри компьютера пылесосом, так велик риск повредить микроэлементы.

Объем реализации ноутбуков в стране вырос примерно на 25% в течение шести месяцев этого года. По информации исследования компании «М.Видео-Эльдорадо», жители России потратили 77 млрд рублей на ноутбуки за шесть месяцев 2021 года.

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техника компьютер перегрев
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