СП занялась методами расчета стоимости строительства

Москва, 29 июня. Счетная палата дала рекомендации по совершенствованию расчетов сметной стоимости строительства.

Правительство ранее предусмотрело переход с базисно-индексной на ресурсную модель определения сметной стоимости строительства до 2022 года. По мнению СП, сделать это сразу невозможно. В связи с этим Минстрой России предложил применять ресурсно-индексный метод.

«Использование базисно-индексного метода является во многом «пережитком» прежней системы ценообразования, возникшей в начале рыночных преобразований 1990-х годов в условиях высокого уровня инфляции. В то время как в большинстве развитых стран с рыночной экономикой уже давно успешно применяется ресурсный метод», — цитирует аудитора СП Светлану Орлову «Российская газета».

Счетная палата предложила предусмотреть раздел, посвященный развитию сметного нормирования в строительстве при подготовке стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года. До перехода на ресурсно-индексный метод ведомство предлагает провести оценку изменений в ценообразовании с использованием пилотных проектов.

Региональным властям для определения обоснованной экономически стоимости строительства рекомендовано организовать мониторинг строительных ресурсов и средних зарплат строителей.

Ранее сообщалось, что стоимость первичной недвижимости вырастет в России до конца текущего года на фоне подорожания материалов. Согласно информации аналитиков организации, стоимость практически всех стройматериалов увеличилась в полтора-три раза за последние полгода.