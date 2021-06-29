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Цены на жилье могут не снизиться из-за новых условий льготной ипотеки

Общество
Цены на жилье могут не снизиться из-за новых условий льготной ипотеки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июня. Новые условия программы льготной ипотеки снизят спрос, но не цены на жилье на первичном рынке, считает управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин.

Эксперт отметил, что многим девелоперам прошедший год дал возможность накопить подушку безопасности. Поэтому рассчитывать на значимое снижение цен на жилье в ближайшее время не стоит, они скорее останутся в равновесном состоянии, считает Енин.

«...им легче перенести небольшое снижение темпов продаж, нежели падение цены», цитирует специалиста ТАСС.

Ранее ипотечный брокер Анастасия Ермилова заявила, что новые правительственные меры продолжат повышать интерес граждан к таким инвестициям в 2021 году. Ермилова уверяет, что подобные меры стимулирования позволят банкам выдать до 5 триллионов рублей ссуд к нынешней осени.

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