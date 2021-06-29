Юрист разъяснил, позволяет ли закон сделать вакцинацию обязательной

Москва, 29 июня. Конституция России позволяет ввести в стране обязательную вакцинацию. Об этом рассказал юрист Дмитрий Липин.

Эксперт в беседе с РИА Новости отметил, что в Конституции указано, что человек, его права и свободы являются высшей ценности. Таким образом права человека, а не группы лиц и общества имеют приоритетное значение.

Он отметил, что в той же Конституции указано, что права и свободы человека могут ограничиваться федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо. Это возможно в случае, когда необходимо защитить основы конституционного строя, здоровья, нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности страны.

Ранее депутат Геннадий Онищенко назвал права, которые нарушает обязательная вакцинация. Он напомнил, что сейчас под обязательную вакцинацию подпадают те люди, которые имеют наибольший риск заболеть.