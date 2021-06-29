Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 04:50
04:46
Армия
Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией
04:18
Общество
Госдума оценила отказ Германии считать привитых «Спутником V» вакцинированными
04:17
Технологии
Эксперт Мушинский рассказал, как спасти компьютер от перегрева летом
04:12
Экономика
СП занялась методами расчета стоимости строительства
04:00
Шоу-бизнес
Барецкий заявил, что готов бесплатно похоронить певицу МакSим
03:54
Общество
Юрист разъяснил, позволяет ли закон сделать вакцинацию обязательной
03:53
Общество
Цены на жилье могут не снизиться из-за новых условий льготной ипотеки
03:52
Общество
Стало известно, кто станет командиром «Союза» с космическими туристами
03:45
Общество
Юрист предупредил об опасности приобретения жилья у взяточников
03:32
Общество
Россиянам объяснили, почему неважно знать свой штамм коронавируса
Все новости

Юрист разъяснил, позволяет ли закон сделать вакцинацию обязательной

Общество
Юрист разъяснил, позволяет ли закон сделать вакцинацию обязательной
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 29 июня. Конституция России позволяет ввести в стране обязательную вакцинацию. Об этом рассказал юрист Дмитрий Липин.

Эксперт в беседе с РИА Новости отметил, что в Конституции указано, что человек, его права и свободы являются высшей ценности. Таким образом права человека, а не группы лиц и общества имеют приоритетное значение.

Он отметил, что в той же Конституции указано, что права и свободы человека могут ограничиваться федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо. Это возможно в случае, когда необходимо защитить основы конституционного строя, здоровья, нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности страны.

Ранее депутат Геннадий Онищенко назвал права, которые нарушает обязательная вакцинация. Он напомнил, что сейчас под обязательную вакцинацию подпадают те люди, которые имеют наибольший риск заболеть.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист разъяснил, позволяет ли закон сделать вакцинацию обязательной
конституция вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru