Стало известно, кто станет командиром «Союза» с космическими туристами

Москва, 29 июня. Командиром экипажа корабля «Союз» с двумя космическими туристами могут назначить российского космонавта Александра Скворцова для полета на МКС в 2023 году.

Скворцов станет командиром «Союза» и отправится с двумя туристами на Международную космическую станцию в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время Скворцов дублирует Александра Мисуркина, который в декабре этого года полетит на МКС на «Союзе МС-20» с двумя японскими туристами», — заявили в ракетно-космической отрасли.

Запуск корабля «Союз МС-20» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура намечен на 8 декабря. В составе экипажа российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста — японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано.

Ранее представители Роскосмоса на сайте госкорпорации поделились информацией о подготовке ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» к запуску в космос. Согласно графику второго стартового дня, осуществляются работы по режиму «Технологическая предпусковая подготовка».