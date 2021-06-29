Юрист предупредил об опасности приобретения жилья у взяточников

Москва, 29 июня. Покупать жилье у недобросовестных госслужащих рискованно, поскольку государство изымает такую недвижимость. Об этом рассказал юрист Алмаз Кучембаев.

Он заявил в беседе с РИА Новости, что перед покупкой стоит расспросить о работе продавца квартиры. Если это бюджетник, который должен отчитываться о доходах, важно задуматься, совершается ли покупка у коррупционера.

«Потому как эта квартира может пойти в доход государства даже после того, как собственником станете вы сами», — заявил он.

Существует ряд законов, которые контролируют доходы госслужащих. Согласно им, государство обращает взыскание на недвижимость и другое имущество чиновников, если не представлено сведений, которые подтверждают законность приобретений.

«Все доходы чиновника или депутата, полученные неофициально, незаконны. Законны только те, которые отражены в декларации», — подчеркнул юрист.

Кучембаев отметил, что обезопасить себя от такого рода ситуация поможет запрос дополнительных инструментов. Необходимо по меньшей мере проверить, как давно квартира находится в собственности. Если имущество приобретено продавцами-госслужащими в течение трех последних лет, то следует запрашивать подтверждение их доходов.

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