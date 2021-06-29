Россиянам объяснили, почему неважно знать свой штамм коронавируса

Москва, 29 июня. Заболевшему COVID-19 не нужно знать каким штаммом коронавируса он заразился. Все люди по-разному реагируют на штаммы.

Знание штамма коронавируса необходимо для тактики лечения болезни, но лучше не лечить заболевание, а предупредить его, тренировать иммунитет. Лучший способ тренировки организма является вакцинация.Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, сообщает РИА Новости.

Важно не то, каким штаммом заразился человек, а то как его организм будет реагировать на инфекцию. По словам специалиста, даже уханьский штамм коронавируса может переноситься очень тяжело, в то время как индийский штамм будет перенесен в легкой форме.

По словам врача-инфекциониста Светланы Малиновской, переболевшим COVID-19 людям нужно добавить в свой рацион сложные углеводы, йогурты и зеленые овощи. Специалист заявила, что перенесшим коронавирус стоит укреплять свой иммунитет и восстанавливать микрофлору кишечника.