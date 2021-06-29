Россиянам рассказали, в каких регионах ждать дополнительный выходной в июле

Москва, 29 июня. В текущем году нерабочим днем объявили 13 мая из-за мусульманского праздника Ураза-байрам.

А 20 июля станет еще одним нерабочим днем для жителей тех регионов, в которых живет большой процент мусульманского населения. Этой информацией с агентством «Прайм» поделилась доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она сказала, что эти дни не внесены в официальный список праздничных дней согласно ст. 112 Трудового кодекса, однако ст. 6 дает российским субъектам право назначать дополнительные нерабочие или праздничные дни, что и используют некоторые регионы.

Иванова-Швец утверждает, что регионы опираются на здравый смысл, ведь жители все равно отмечают праздники, а страдает от этого производительность, также растут расходы бизнеса, так как по закону работа во время праздничных дней оплачивается в двойном размере.

Ранее сообщалось, что майские выходные в России в следующем году проведут раздельно.