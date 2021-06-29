«Известия»: Чехия намерена восстановить отношения с Россией

Москва, 29 июня. Власти Чехии заинтересованы в налаживании отношений с Россией, что после дипломатического скандала похоже на смену риторики.

Власти Чехии в июне не раз говорили о важности диалога с Россией. По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, Прага намерена вести переговоры, а Россия же должна «показать заинтересованность в диалоге и отказаться от провокаций». Об этом информируют «Известия».

Как отмечает замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия ничего не ожидает от Чехии. Именно Праге, по его мнению, следовало бы отказаться от той тактики ведения дел, которой она придерживается.

По словам старшего научного сотрудника Центра Вишеградских исследований Института Европы РАН Михаила Ведерникова, Чехия не желает остаться единственной странной в списке недружественных после переговоров президентов России и США.

Новое чешское правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов, может быть еще более антироссийским, что усложнит выстраивание диалога между странами.

Власти Чехии ранее потребовали от России компенсировать ущерб, причиненный в связи со взрывами на оружейных складах во Врбетице. Прага запросила от Москвы 25,5 миллиона евро в качестве компенсации ущерба от инцидента.