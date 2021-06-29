Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 04:49
04:46
Армия
Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией
04:18
Общество
Госдума оценила отказ Германии считать привитых «Спутником V» вакцинированными
04:17
Технологии
Эксперт Мушинский рассказал, как спасти компьютер от перегрева летом
04:12
Экономика
СП занялась методами расчета стоимости строительства
04:00
Шоу-бизнес
Барецкий заявил, что готов бесплатно похоронить певицу МакSим
03:54
Общество
Юрист разъяснил, позволяет ли закон сделать вакцинацию обязательной
03:53
Общество
Цены на жилье могут не снизиться из-за новых условий льготной ипотеки
03:52
Общество
Стало известно, кто станет командиром «Союза» с космическими туристами
03:45
Общество
Юрист предупредил об опасности приобретения жилья у взяточников
03:32
Общество
Россиянам объяснили, почему неважно знать свой штамм коронавируса
Все новости

«Известия»: Чехия намерена восстановить отношения с Россией

614
Политика
«Известия»: Чехия намерена восстановить отношения с Россией
flickr.com  /  C.

Москва, 29 июня. Власти Чехии заинтересованы в налаживании отношений с Россией, что после дипломатического скандала похоже на смену риторики.

Власти Чехии в июне не раз говорили о важности диалога с Россией. По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, Прага намерена вести переговоры, а Россия же должна «показать заинтересованность в диалоге и отказаться от провокаций». Об этом информируют «Известия».

Как отмечает замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия ничего не ожидает от Чехии. Именно Праге, по его мнению, следовало бы отказаться от той тактики ведения дел, которой она придерживается.

По словам старшего научного сотрудника Центра Вишеградских исследований Института Европы РАН Михаила Ведерникова, Чехия не желает остаться единственной странной в списке недружественных после переговоров президентов России и США.

Новое чешское правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов, может быть еще более антироссийским, что усложнит выстраивание диалога между странами.

Власти Чехии ранее потребовали от России компенсировать ущерб, причиненный в связи со взрывами на оружейных складах во Врбетице. Прага запросила от Москвы 25,5 миллиона евро в качестве компенсации ущерба от инцидента.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Известия»: Чехия намерена восстановить отношения с Россией
россия чехия политика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru