Подростки стали массово красть колпачки с ниппелей машин из-за челленджа

Москва, 29 июня. Молодые люди крадут колпачки с ниппелей колес машин. Причина этих инцидентов заключается в популярном челлендже в социальной сети TikTok.

Мало того, что дети просто совершают преступление, так они еще и выкладывают видео, хвастаясь личными коллекциями колпачков, передают «Известия». Новый челлендж понравился не всем. Россияне жалуются на исчезновение маленьких, но крайне эффективных аксессуаров.

Пострадавшими от тренда стали многие российские водители. Сообщается, что возраст юных злоумышленников составляет от 9 до 16 лет.

Ранее неизвестный молодой мужчина с татуировками и нарощенными ногтями ворвался в офис на Гражданском проспекте, украл со стойки телефон и сбежал.