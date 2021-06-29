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Долги с бизнеса могут начать взыскивать автоматически в России

Экономика
Долги с бизнеса могут начать взыскивать автоматически в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Наталья Макеева

Москва, 29 июня. Власти обсуждают возможность автоматически взимать с бизнеса долги, следует из прокола совещания у первого замглавы аппарата Кабмина РФ Валерия Сидоренко.

Рассмотреть целесообразность разработки поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг...» поручено ФНС и Минфину. В частности рассматривается возможность применения нормы при подписании госконтрактов. В этом случае, если у исполнителя договора имеется задолженность перед государством, она будет взыскана автоматически, сообщает со ссылкой на протокол совещания газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили до 35% повысить НДФЛ для состоятельных россиян. Глава комитета ГД России по финансовому рынку Анатолий Аксаков призывает создать в стране ступенчатую шкалу налогообложения граждан.

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