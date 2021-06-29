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Хирург-флеболог рассказал, почему людям с варикозом нельзя долго загорать

Общество
Хирург-флеболог рассказал, почему людям с варикозом нельзя долго загорать
pixabay.com

Москва, 29 июня. Людям с варикозным расширением вен противопоказано долго находиться на солнце, но отдых на пляже им категорически не запрещен. Об этом рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

Кровеносные сосуды становятся уязвимыми для прямых солнечных лучей при варикозе, это может стать причиной образования тромбов при длительном загаре на пляже. К образованию тромбов может привести пребывание около трех часов на пляже под палящим солнцем. Об этом сообщило радио Sputnik.

Избежать проблем со здоровьем людям с варикозом помогут несколько правил. По словам специалиста, человеку со склонностью к тромбозу важно не загорать больше часа, пить большое количество и больше двигаться.

Популярный пляж во Владивостоке будут очищать от вредных примесей во время купального сезона. На пляже будут проведены работы по очистке песчаной полосы от крупных камней, остатков бетона. Также техника будет просеивать песок, очищая его от мелких фракций — ракушки, мелкого камня и травы.

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здоровье отдых пляж
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