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Госдеп вновь порекомендовал американцам не летать в Россию

Политика
Госдеп вновь порекомендовал американцам не летать в Россию
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 29 июня. Американский Государственный департамент по-прежнему рекомендует жителям США воздержаться от путешествий в Россию.

Соответствующая информация сообщается в письменном заявлении, которое распространили в понедельник, передает ТАСС.

Сообщается, что Россия остается в списке на четвертом уровне, который гласит «не путешествовать». Вашингтон таким шагом просит американцев отказаться от поездки на Северный Кавказ и в Крым.

Ранее сообщалось, что Российские туристы могут летать в Болгарию с 28 июня. Россия возобновила авиасообщения с тремя городами: Бургас, Варна и София.

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