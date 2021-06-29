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Адвокат предупредил россиян об опасности покупки машины без растаможки

Общество
Адвокат предупредил россиян об опасности покупки машины без растаможки
sztu.customs.gov.ru

Москва, 29 июня. Отсутствие регистрационных и таможенных документов может послужить поводом для задержания автомобиля, купленного в стране-участнице ЕАЭС. Об этом рассказал юрист Анатолий Миронов.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что на российских дорогах встречается большое число автомобилей, купленных в других странах, являющихся членами Евразийского экономического союза. В ряде случаев это связано с низкой ценой. Подобные машины можно эксплуатировать в России до года без «растаможки».

«Вместе с тем внимание к таким машинам со стороны Госавтоинспекции особо пристальное <...> в связи с тем, что они обязаны выявлять и пресекать нарушения закона», заявил адвокат.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 12.3 КоАП, отсутствие необходимых регистрационных и таможенных документов влечет за собой наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей с задержанием транспортного средства.

«Может сложиться такая ситуация, что машина будет возвращена только после уплаты таможенных платежей», рассказал юрист.

Специалист порекомендовал перед привлекательной сделкой проконсультироваться с адвокатом. По его словам, это поможет сэкономить гораздо большую сумму.

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