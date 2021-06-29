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Сильная жара в России может ударить по урожаю зерна

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Экономика
Сильная жара в России может ударить по урожаю зерна
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июня. Сохраняющаяся в России жаркая погода может сильно ударить по урожаям зерновых и по ценам на злаковые продукты. Минсельхоз прогнозировал 127,4 млн тонн урожая зерна.

Минсельхоз не боится, что аномальная жара ударит по урожаю зерновых, так как посевная компания почти закончилась. Также темпы работ по посеву в 2021 году превышают прошлогодние, передают «Известия».

«Учитывая, что 70% территории страны является зоной рискованного земледелия при планировании объемов урожая учитывается процент возможных потерь от неблагоприятных погодных явлений», заявили в Минсельхозе.

По прогнозам руководителя направления «Растениеводство» отдела отраслевого анализа ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур будет ниже, чем в 2020 году, но выше среднего за последние пять лет. Гидрометцентр ожидает снижения средней урожайности озимой пшеницы до 34–36 ц/га (-2,7 ц/га от уровня прошлого года). Урожайность озимой ржи составит 18−20 ц/га (-5,4 ц/га).

Минсельхоз РФ не изменил прогноз по урожаю на фоне аномальной жары. Прогноз Минсельхоза РФ на урожай зерна остается на уровне 127 млн тонн, несмотря на аномальную жару во многих регионах, сообщила ранее замглавы ведомства Оксана Лут.

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