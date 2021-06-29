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Ученый назвал наиболее вероятный вариант завоза в Россию вируса NIPAH

  /   Обновлено: 29 июня 2021 02:01
Наука
Ученый назвал наиболее вероятный вариант завоза в Россию вируса NIPAH
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 29 июня. До сих пор в России не было выявлено ни одного случая заражения опасным вирусом NIPAH, но возможность проникновения его все же сохраняется.

По словам заведующего лабораторией геномной инженерии МФТИ Павла Волкова, полностью исключать возможность его завоза в нашу страну нельзя. Наиболее вероятным вариантом проникновения его в Россию ученый назвал передачу вируса через путешественников.

Как сообщают «Известия», NIPAH является РНК-содержащей инфекцией и относится к семейству парамиксовирусов.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин и противовирусных препаратов вызывают серьезную озабоченность в Индии», сделал вывод специалист.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили возникновение новой пандемии. Представители ВОЗ отмечают, что вирус NIPAH, как и коронавирус, может передаваться от животного к человеку, в частности, от летучих мышей или свиней. Кроме того, не исключено, что инфекция может попасть в организм через зараженную еду, а также напрямую от человека к человеку.

Ранее инфекционист Викулов оценил опасность нового вируса NIPAH для россиян.

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коронавирус парамиксовирус nipah
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