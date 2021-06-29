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Сверхманевренные истребители Су-35 передислоцируют на Камчатку

Армия
Сверхманевренные истребители Су-35 передислоцируют на Камчатку
ru.wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin

Москва, 29 июня. Принято решение разместить на постоянной основе на Камчатке группу истребителей Су-35 из состава дальневосточных полков воздушно-космических сил РФ.

Боевые истребители присоединятся к уже базирующимся на Камчатке перехватчикам МиГ-31. Главной задачей Су-35 станет защита и патрулирование северо-востока страны, включая Берингов пролив и заполярные области, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Су-35 является универсальным истребителем, способным обнаруживать, сопровождать и с высокой точностью атаковать восемь целей одновременно, а благодаря станции активных помех самолет становится малозаметным. По словам экспертов, Камчатка — это регион базирования стратегических ядерных сил флота, поэтому там необходимо усиление присутствия авиации с целью защиты Северного морского пути (СМП).

Ранее сообщалось, что новейшие сверхманевренные истребители Су-30СМ усилят воздушную группировку Балтийского флота.

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россия вооружение камчатка
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