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Машиностроители попросили у государства субсидий из-за высоких цен на металл

  /   Обновлено: 29 июня 2021 01:38
Экономика
Машиностроители попросили у государства субсидий из-за высоких цен на металл
pixabay.com

Москва, 29 июня. Из-за высоких цен на металл машиностроители попросили у государства помощи и предложили субсидировать производство металлопродукции для выпуска спецтехники.

Кроме того, машиностроители просят ужесточить ограничения на вывоз лома и дополнительно выделить 13 млрд рублей на программы стимулирования спроса на металлопродукцию для производства спецтехники.

В письме ассоциации «Росспецмаш» вице-премьеру России Юрию Борисову отмечается, что с июля 2020 года металл подорожал на 56–87%, из-за чего себестоимость производства техники повысилась более чем на 20%.

«Такое повышение цен не может не сказаться на стоимости товаров и услуг, производимых с использованием перечисленной техники сельскохозяйственном сырье, продуктах питания, квадратном метре жилья, километре дороги и так далее, что приведет к значительному росту инфляции в стране», цитирует письмо газета «Известия».

Ранее Министерство экономического развития России выступило с предложением об установлении специальных экспортных пошлин на металлургическую продукцию с 1 августа до 31 декабря 2021 года. Полученные благодаря введению пошлин средства предлагается использовать для удешевления капстроительства, которое подорожало на фоне ценового роста в металлургическом секторе.

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субсидии машиностроение металлургия
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