Эксперт Роспотребнадзора рассказал о влиянии погоды на передачу коронавируса

Москва, 29 июня. Погодные условия для распространения коронавируса воздушно-капельным путем не имеют главного значения.

Коронавирус может передаваться в основном при контакте между людьми. Защитой от заражения в любую погоду будет являться снижение социальной активности, соблюдение дистанции в общественных местах и ношение масок. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, пишет ТАСС.

По словам специалиста, все зависит не от погоды, а от поведения людей. Он отметил, что наилучшим способом профилактики COVID-19 является вакцинация. Он рассказал, что при жаркой погоде люди стараются больше времени на открытом воздухе, что может снизить распространение инфекции.

Калининградский врач рассказала, что коронавирусная инфекция сможет покинуть людей в 2022 году, когда 60–70% населения переболеют или вакцинируются. Она отметила, что после вакцинации, если человек заболевает COVID-19, то он переносит болезнь в легкой форме.