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Эксперт Роспотребнадзора рассказал о влиянии погоды на передачу коронавируса

Общество
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о влиянии погоды на передачу коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 29 июня. Погодные условия для распространения коронавируса воздушно-капельным путем не имеют главного значения.

Коронавирус может передаваться в основном при контакте между людьми. Защитой от заражения в любую погоду будет являться снижение социальной активности, соблюдение дистанции в общественных местах и ношение масок. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, пишет ТАСС.

По словам специалиста, все зависит не от погоды, а от поведения людей. Он отметил, что наилучшим способом профилактики COVID-19 является вакцинация. Он рассказал, что при жаркой погоде люди стараются больше времени на открытом воздухе, что может снизить распространение инфекции.

Калининградский врач рассказала, что коронавирусная инфекция сможет покинуть людей в 2022 году, когда 6070% населения переболеют или вакцинируются. Она отметила, что после вакцинации, если человек заболевает COVID-19, то он переносит болезнь в легкой форме.

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погода пандемия коронавирус
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