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Россиянам рассказали, как сэкономить на железнодорожных билетах

Общество
Россиянам рассказали, как сэкономить на железнодорожных билетах
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Москва, 29 июня. Спрос на поездки внутри России в 2021 году может осложнить покупку хороших мест в поездах, а также повлиять на цены билетов.

Влияние спроса особо заметно на популярных южных направлениях. Лучше покупать заранее, так как штрафы за отказ не таких дорогие, как у авиабилетов. Сдавать билеты лучше не в последние сутки. Об этом рассказал руководитель направления «ЖД-билеты» Туту.ру Александр Сисев агентству «Прайм».

«Есть поезда и типы вагонов, где цена фиксированная и зависит только от коэффициентов, которые действуют в разные периоды года, а есть поезда, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест так называемые поезда с динамическим ценообразованием», объясняет Сисев.

Билеты на сезонные периоды лучше приобретать в первые дни или в первые часы старта продаж. Покупка не в пиковое время на такие направления обойдется дешевле. Эксперт рекомендует заранее проверять какой коэффициент действует на даты поездки. Также можно сэкономить, покупая билеты на верхние полки.

Ранее были перечислены наиболее популярные у москвичей ж/д направления в июле. Жители российской столицы в июле чаще всего покупали билеты на поезда в Петербург, Анапу и Новороссийск.

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