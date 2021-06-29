Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 01:47
01:42
Армия
Сверхманевренные истребители Су-35 передислоцируют на Камчатку
01:38
Экономика
Машиностроители попросили у государства субсидий из-за высоких цен на металл
01:25
Общество
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о влиянии погоды на передачу коронавируса
01:16
Общество
Россиянам рассказали, как сэкономить на железнодорожных билетах
01:13
Общество
Работники сельского хозяйства с большим стажем получат надбавки к пенсии
01:00
Общество
Олег Царев: Украинцев могут лишить земли из-за родственников в России
00:47
Евро 2020
Швейцария победила Францию в серии пенальти
00:41
Общество
В Польше усомнились в том, что Украина выступает против фашизма
00:29
Наука
Ученые сообщили о нехватке воды на Венере для зарождения жизни
00:23
Технологии
Перечислены угрожающие жизни гаджеты от Apple
Все новости

Работники сельского хозяйства с большим стажем получат надбавки к пенсии

Общество
Работники сельского хозяйства с большим стажем получат надбавки к пенсии
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 июня. Правительство утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для работников агропромышленного комплекса России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, выплаты проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве гражданам увеличатся на 25%. С начала следующего года рассчитывать на надбавку могут представители более 500 профессий, если местом их работы было сельскохозяйственное предприятие, сообщает РИА Новости.

Ранее Минтруд России представил проект приказа об автоматическом назначении страховой пенсии по старости. Судя по тексту документа, назначение пенсии будет осуществляться на основании сведений индивидуального учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Работники сельского хозяйства с большим стажем получат надбавки к пенсии
россия пенсии сельское хозяйство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru