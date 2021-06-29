Работники сельского хозяйства с большим стажем получат надбавки к пенсии

Москва, 29 июня. Правительство утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для работников агропромышленного комплекса России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, выплаты проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве гражданам увеличатся на 25%. С начала следующего года рассчитывать на надбавку могут представители более 500 профессий, если местом их работы было сельскохозяйственное предприятие, сообщает РИА Новости.

Ранее Минтруд России представил проект приказа об автоматическом назначении страховой пенсии по старости. Судя по тексту документа, назначение пенсии будет осуществляться на основании сведений индивидуального учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем.