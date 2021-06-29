Швейцария победила Францию в серии пенальти

Бухарест, 29 июня. Сборные Франции и Швейцарии в основное время не выявили сильнейшего. В серии пенальти сильнее оказались швейцарцы, которые в четвертьфинале Евро-2020 встретятся с Испанией.

Подопечные главного тренера Дидье Дешама начали матч неуверенно. Уже на 15 минуте Харис Сеферович вывел Швейцарию вперед точным ударом головой. На протяжении первого тайма соотношение сил оставалось примерно равным. Французы пытались выровнять ситуацию, но швейцарцы хотели увеличить отрыв и нередко создавали моменты.

На 52 минуте французский защитник Бенжамен Павар сбил своего оппонента в штрафной площади. После просмотра видеоповтора судья встречи назначил 11-метровый. Однако вратарь Уго Льорис спас свою команду, не дав увеличить отрыв.

Отбитый пенальти приободрил Францию, которая принялась активно поражать ворота Швейцарии. Сначала на 57 минуте Карим Бензема точно перебросил вратаря. Всего через пару минут ему удалось оформить дубль. После прострела нападающий грамотно переправил мяч в сетку.

Однако зрителям не пришлось долго скучать. На 75 минуте полузащитник Поль Погба в своем фирменном стиле с дальней дистанции попал в «девятку» и сделал счет 3:1.

Можно было бы предположить, что остаток встречи французы будут активно бить и постараются увеличить отрыв. Однако на 81 минуте Сеферович, как и его коллега Бензема, оформил дубль, чем вернул интригу в матч.

На 85 минуте сборной Швейцарии и вовсе удалось сравнять счет, но сразу после забитого мяча судья его отменил из-за офсайда. Впрочем, это не остановило гостей. Марио Гавранович эффектно прошел на ударную позицию и точно пробил в самый угол.

Остаток основного времени прошел спокойно, без опасных моментов. В овертаймах у обеих команд были моменты, но больше счет не изменился. Поэтому победителя предстояло выяснить в серии послематчевых пенальти.

Французы и швейцарцы пробивали точно, не оставляя шанса обоим вратарям. Однако нападающий Киллиан Мбаппе не смог переиграть своего оппонента, чем пропустил Швейцарию в четвертьфинал.

Ранее стало известно, что сборная Испании в дополнительное время обыграла Хорватию и прошла в четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года.