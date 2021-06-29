Варшава, 29 июня. В 1941 году Украина в составе СССР выступила против Третьего рейха. Однако нынешние действия Киева заставляют задуматься о том, что им ближе сторона гитлеровской Германии.

Совсем недавно такой вопрос не стоял, поскольку Украинская ССР была частью антигитлеровской коалиции. В 1945 году она и вовсе стала одним из участников ООН. После окончания Второй мировой войны ее признали геноцидом. При этом все немецкие организации (СС, Гестапо и т. д.) получили звание преступных. Было не просто всемирное осуждение, но и создание правовых рамок, позволявших привлечь к ответственности участников со стороны Третьего рейха. Об этом сообщает издание Myśl Polska.

«Стремление Киева полностью отбросить российский взгляд на войну с Третьим рейхом ведет к переносу нынешнего украино-российского конфликта в том числе на военный период, а в итоге складывается впечатление, будто Украина встает на сторону гитлеровской Германии», — написал журналист польского издания Станислав Левицкий.

Он добавил, что сейчас украинское правительство игнорирует вердикты Нюрнбергского трибунала. При этом возникают ситуации, когда чтится память участников СС, а в особенности дивизии «Галичина». Ее глава Владимир Правосудов на все мероприятия приходит в форме штурмшарфюрера.

«Уже само появление таких людей в эсэсовской форме можно назвать скандалом, но на Украине зашли еще дальше. Со временем такого рода акции в честь украинских эсэсовцев начали проходить с государственной и церковной поддержкой все более высокого уровня», — отметил автор.

После марша в честь 78-й годовщины создания дивизии СС «Галичина» возник международный скандал. Посольства Германии и Израиля раскритиковали Украину за такие мероприятия. Это был повод отказаться от прославления нацистской символики и всего, что с ней связано, но все только усугубилось. Уже 13 июня состоялись торжественные похороны члена дивизии СС «Галичина», а позднее также участника бандеровских организаций Ореста Васкула.

«Что самое важное, на похороны направили военнослужащих из президентского полка. Это выглядело так, будто бы сам президент Зеленский почтил память покойного эсэсовца», — подчеркнул Левицкий.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил почетный караул. Однако его семью Вторая мировая война также коснулась. Его дед был евреем и воевал за Красную армию. Четверо его родственников погибли в результате Холокоста.

«Его дед воевал на Украине с немцами и их пособниками, но речь не шла о рыцарском столкновении, участники которого могли бы спустя годы подать друг другу руку и предаться воспоминаниям о прошлом. Если бы он попал в руки «ваффен-СС» или другого хоть немецкого, хоть коллаборационистского формирования, они бы отнеслись к нему не как к военному, а как к насекомому, которое нужно уничтожить», — заключил журналист.

Ранее украинцы раскритиковали львовский бренд одежды со свастикой. Они сравнили Украину с Третьим рейхом.