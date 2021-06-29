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В Польше усомнились в том, что Украина выступает против фашизма

  /   Обновлено: 29 июня 2021 00:41
Общество
В Польше усомнились в том, что Украина выступает против фашизма
Федеральное агентство новостей

Варшава, 29 июня. В 1941 году Украина в составе СССР выступила против Третьего рейха. Однако нынешние действия Киева заставляют задуматься о том, что им ближе сторона гитлеровской Германии.

Совсем недавно такой вопрос не стоял, поскольку Украинская ССР была частью антигитлеровской коалиции. В 1945 году она и вовсе стала одним из участников ООН. После окончания Второй мировой войны ее признали геноцидом. При этом все немецкие организации (СС, Гестапо и т. д.) получили звание преступных. Было не просто всемирное осуждение, но и создание правовых рамок, позволявших привлечь к ответственности участников со стороны Третьего рейха. Об этом сообщает издание Myśl Polska.

«Стремление Киева полностью отбросить российский взгляд на войну с Третьим рейхом ведет к переносу нынешнего украино-российского конфликта в том числе на военный период, а в итоге складывается впечатление, будто Украина встает на сторону гитлеровской Германии», написал журналист польского издания Станислав Левицкий.

Он добавил, что сейчас украинское правительство игнорирует вердикты Нюрнбергского трибунала. При этом возникают ситуации, когда чтится память участников СС, а в особенности дивизии «Галичина». Ее глава Владимир Правосудов на все мероприятия приходит в форме штурмшарфюрера.

«Уже само появление таких людей в эсэсовской форме можно назвать скандалом, но на Украине зашли еще дальше. Со временем такого рода акции в честь украинских эсэсовцев начали проходить с государственной и церковной поддержкой все более высокого уровня», отметил автор.

После марша в честь 78-й годовщины создания дивизии СС «Галичина» возник международный скандал. Посольства Германии и Израиля раскритиковали Украину за такие мероприятия. Это был повод отказаться от прославления нацистской символики и всего, что с ней связано, но все только усугубилось. Уже 13 июня состоялись торжественные похороны члена дивизии СС «Галичина», а позднее также участника бандеровских организаций Ореста Васкула.

«Что самое важное, на похороны направили военнослужащих из президентского полка. Это выглядело так, будто бы сам президент Зеленский почтил память покойного эсэсовца», подчеркнул Левицкий.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил почетный караул. Однако его семью Вторая мировая война также коснулась. Его дед был евреем и воевал за Красную армию. Четверо его родственников погибли в результате Холокоста.

«Его дед воевал на Украине с немцами и их пособниками, но речь не шла о рыцарском столкновении, участники которого могли бы спустя годы подать друг другу руку и предаться воспоминаниям о прошлом. Если бы он попал в руки «ваффен-СС» или другого хоть немецкого, хоть коллаборационистского формирования, они бы отнеслись к нему не как к военному, а как к насекомому, которое нужно уничтожить», заключил журналист.

Ранее украинцы раскритиковали львовский бренд одежды со свастикой. Они сравнили Украину с Третьим рейхом.

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