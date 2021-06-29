Ученые сообщили о нехватке воды на Венере для зарождения жизни

Москва, 29 июня. Измерение концентрации воды в облаках Венеры показало, что в атмосфере планеты не хватает воды для существования даже самых стойких форм жизни.

С сентября 2020 года ученые заинтересовались вопросом жизни на Венере. Тогда британские и американские специалисты заявили, что обнаружили в атмосфере планеты соединение водорода и фосфора. Об этом сообщает научный журнал Nature Astronomy.

Фосфин появляется на Земле в результате процессов, которые связаны с живыми организмами. Позже астрономы подвергли сомнению теорию, что фосфин на Венере действительно был. Другие специалисты не смогли обнаружить соединение повторно.

Ранее астрофизик объяснил, почему люди не чувствуют скорости движения Земли. Планета Земля постоянно движется вокруг Солнца и при этом оборачивается вокруг собственной оси. Ученые рассказали, как в космосе движется каждый ее житель.