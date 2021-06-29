Перечислены угрожающие жизни гаджеты от Apple

Москва, 29 июня. Apple опубликовала список устройств и девайсов, рекомендованных к осторожному использованию людьми с кардиостимуляторами.

Дело в том, что некоторые «яблочные» устройства из-за встроенного магнита могут мешать нормальной работе имплантируемых медицинских устройств. Техника американской компании создает электромагнитные поля и радиоволны, которые останавливают работу кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Врачи предупреждают, что эта особенность может оказаться фатальной.

«Многие бытовые электронные устройства содержат магниты или компоненты и радиоприемники, излучающие электромагнитные поля», — заметили инженеры корпорации.

К девайсам со встроенными магнитами относятся планшеты iPad, съемная клавиатура Smart Keyboard Folio, часы Apple Watch, беспроводные наушники AirPods и Beats. В список также вошли смарт-колонки HomePod и все возможные версии компьютеров Mac, а также внешний монитор Apple Pro XDR.

Ранее Apple остановила производство iPhone 12 mini из-за низких продаж.