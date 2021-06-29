Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 01:47
01:42
Армия
Сверхманевренные истребители Су-35 передислоцируют на Камчатку
01:38
Экономика
Машиностроители попросили у государства субсидий из-за высоких цен на металл
01:25
Общество
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о влиянии погоды на передачу коронавируса
01:16
Общество
Россиянам рассказали, как сэкономить на железнодорожных билетах
01:13
Общество
Работники сельского хозяйства с большим стажем получат надбавки к пенсии
01:00
Общество
Олег Царев: Украинцев могут лишить земли из-за родственников в России
00:47
Евро 2020
Швейцария победила Францию в серии пенальти
00:41
Общество
В Польше усомнились в том, что Украина выступает против фашизма
00:29
Наука
Ученые сообщили о нехватке воды на Венере для зарождения жизни
00:23
Технологии
Перечислены угрожающие жизни гаджеты от Apple
Все новости

Блогер рассказала, как раскрыть измену мужчины через телефон

376
Общество
Блогер рассказала, как раскрыть измену мужчины через телефон
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 29 июня. Блогер Николь Мур (Nicole Moore), позиционирующая себя как эксперт по отношениям, назвала несколько скрытых признаков мужской неверности в своем аккаунте в TikTok.

Первым сигналом может быть экран телефона партнер изменил изображение на рабочем столе. Особенно, если раньше была фотография вас двоих, и вдруг он поменял ее на что-то не менее приятное. Это может означать, что мужчина не хочет афишировать свое семейное положение, говорит блогер.

Наблюдения Мур показали, что мужчина-изменщик очень резко реагирует, когда трогают его смартфон. Если же спросить, почему на экране изменилось изображение вы получите защитную реакцию, он начнет нервничать.

«Изменяющий мужчина совершенно не хочет, чтобы прикасались к его телефону», подчеркнула блогер.

Для пары важно общаться в течение дня или сообщать друг другу, что происходит. Если случаются длительные перерывы в общении это еще один из признаков измен.

Недавно астролог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым в июле повезет в любви.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Блогер рассказала, как раскрыть измену мужчины через телефон
соцсети отношения блог tiktok
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru