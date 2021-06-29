Блогер рассказала, как раскрыть измену мужчины через телефон

Москва, 29 июня. Блогер Николь Мур (Nicole Moore), позиционирующая себя как эксперт по отношениям, назвала несколько скрытых признаков мужской неверности в своем аккаунте в TikTok.

Первым сигналом может быть экран телефона — партнер изменил изображение на рабочем столе. Особенно, если раньше была фотография вас двоих, и вдруг он поменял ее на что-то не менее приятное. Это может означать, что мужчина не хочет афишировать свое семейное положение, говорит блогер.

Наблюдения Мур показали, что мужчина-изменщик очень резко реагирует, когда трогают его смартфон. Если же спросить, почему на экране изменилось изображение — вы получите защитную реакцию, он начнет нервничать.

«Изменяющий мужчина совершенно не хочет, чтобы прикасались к его телефону», — подчеркнула блогер.

Для пары важно общаться в течение дня или сообщать друг другу, что происходит. Если случаются длительные перерывы в общении — это еще один из признаков измен.

Недавно астролог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым в июле повезет в любви.