Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 00:16
00:09
Спорт
Отчет Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесли на 30 июня
00:08
Происшествия
Туристка сорвалась со скалы в Сочи при попытке сделать селфи
00:00
Общество
Барецкий намерен устроить «антиковидную олимпиаду» и разыграть квартиру в Москве
23:59
Спорт
Российские теннисисты Рублев и Хачанов прошли во второй круг Уимблдона
23:52
Спорт
Швейцария сравняла счет в матче с Францией на Евро-2020
23:48
Общество
Новая «ГАЗель NN» с электронным управлением поступит в продажу в августе
23:44
Общество
«Крым все равно русский»: британцы оценили ситуацию с утерянными документами
23:41
Технологии
Samsung представил новую систему для своих умных часов
23:29
Политика
Украинцы требуют объявить Зеленскому импичмент у офиса президента
23:28
Спорт
Карим Бензема оформил дубль в ворота сборной Швейцарии
Все новости

Отчет Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесли на 30 июня

Спорт
Отчет Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесли на 30 июня
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 29 июня. Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), в котором будет участвовать главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, перенесено на 30 июня.

По словам члена комитета Михаила Гершковича, заседание будет посвящено итогам чемпионата Европы. На нем Черчесов должен выступить с докладом о выступлении сборной России. Заседание было запланировано на 29 июня, но перенесено из-за пандемии.

«Заседание перенесено на послезавтра, потому что запретили собираться в связи с пандемией. Сказали, что надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн», цитирует Гершковича ТАСС.

Сборная России заняла четвертое место в группе B и завершила выступление на Евро-2020. Команда победила сборную Финляндии (1:0), но уступила сборными Бельгии и Дании со счетом 0:3 и 1:4 соответственно.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Николай Писарев высказал мнение, что тренер национальной команды не справился со своей задачей и привел сборную к вылету с группового этапа Евро-2020. По мнению футболиста, команда в нынешнем составе могла сыграть гораздо лучше.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Отчет Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесли на 30 июня
футбол рфс черчесов евро-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru