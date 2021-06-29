Отчет Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесли на 30 июня

Москва, 29 июня. Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), в котором будет участвовать главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, перенесено на 30 июня.

По словам члена комитета Михаила Гершковича, заседание будет посвящено итогам чемпионата Европы. На нем Черчесов должен выступить с докладом о выступлении сборной России. Заседание было запланировано на 29 июня, но перенесено из-за пандемии.

«Заседание перенесено на послезавтра, потому что запретили собираться в связи с пандемией. Сказали, что надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн», — цитирует Гершковича ТАСС.

Сборная России заняла четвертое место в группе B и завершила выступление на Евро-2020. Команда победила сборную Финляндии (1:0), но уступила сборными Бельгии и Дании со счетом 0:3 и 1:4 соответственно.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Николай Писарев высказал мнение, что тренер национальной команды не справился со своей задачей и привел сборную к вылету с группового этапа Евро-2020. По мнению футболиста, команда в нынешнем составе могла сыграть гораздо лучше.