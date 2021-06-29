Туристка сорвалась со скалы в Сочи при попытке сделать селфи

Сочи, 29 июня. Молодая жительница города Сочи во время отдыха на природе с друзьями решила сфотографироваться, поскользнулась и сорвалась вниз со скалы.

По данным пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, все произошло в минувшую субботу в районе водопада второго притока реки Кутарка.

Очевидцы утверждают, что девушка сорвалась вниз с высоты нескольких метров. Не исключено, что в результате падения пострадавшая получила серьезную травму позвоночника. Прибывшие на место медики оказали ей первую помощь, после чего бригада спасателей на носилках унесла ее по лесной тропе к карете скорой помощи.

Гражданка России ранее пострадала при падении в реку Гега в Абхазии. По уточненным данным, все произошло в районе Гегского водопада.