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Туристка сорвалась со скалы в Сочи при попытке сделать селфи

  /   Обновлено: 29 июня 2021 00:08
Происшествия
Туристка сорвалась со скалы в Сочи при попытке сделать селфи
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Сочи, 29 июня. Молодая жительница города Сочи во время отдыха на природе с друзьями решила сфотографироваться, поскользнулась и сорвалась вниз со скалы.

По данным пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, все произошло в минувшую субботу в районе водопада второго притока реки Кутарка.

Очевидцы утверждают, что девушка сорвалась вниз с высоты нескольких метров. Не исключено, что в результате падения пострадавшая получила серьезную травму позвоночника. Прибывшие на место медики оказали ей первую помощь, после чего бригада спасателей на носилках унесла ее по лесной тропе к карете скорой помощи.

Гражданка России ранее пострадала при падении в реку Гега в Абхазии. По уточненным данным, все произошло в районе Гегского водопада.

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сочи скала река кутарка
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