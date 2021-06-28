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Российские теннисисты Рублев и Хачанов прошли во второй круг Уимблдона

  /   Обновлено: 28 июня 2021 23:59
Спорт
Российские теннисисты Рублев и Хачанов прошли во второй круг Уимблдона
pixabay.com

Лондон, 28 июня. Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов прошли во второй круг Уимблдонского теннисного турнира.

Рублев вышел во второй раунд Уимблдона, обыграв аргентинца Федерико Дельбониса со счетом: 4:6, 6:4, 6:1, 6:2. Ранее Андрей не проходил дальше второго круга престижного турнира. Хачанов одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом со счетом: 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Рублеву предстоит сыграть с победителем пары Ларрис — Беранкис, а Хачанову — с Кларком или Герасимовым.

Ранее сообщалось, что знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от выступления на летних Олимпийских играх (ОИ) в Японии. Она за свою карьеру четыре раза завоевывала золото ОИ.

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