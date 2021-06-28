Новая «ГАЗель NN» с электронным управлением поступит в продажу в августе

Екатеринбург, 28 июня. Дилерская сеть ГАЗ начала прием заказов на автомобиль нового поколения «ГАЗель NN».

Машина получила цифровую модель управления. Продажи автомобиля начнутся 24 августа, о чем стало известно во время презентации.

«ГАЗель NN» относится к новому поколению автомобилей ГАЗ. Она станет универсальной платформой, на которой в будущем будут выпускаться машины с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями. Также они будут оснащены электрической силовой установкой.

Продажи новой «ГАЗели NN» стартуют 24 августа. Познакомиться с ней можно в официальных дилерских центрах сети или на официальном сайте.

Ранее стало известно, что «Газель NN» начали собирать в Турции. На модели устанавливается новый двигатель, соответствующий классу «Евро-6».