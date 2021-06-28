«Крым все равно русский»: британцы оценили ситуацию с утерянными документами

Лондон, 28 июня. Издание The Times рассуждает о том, как власти Великобритании будут искать виновного, потерявшего секретные документы Минобороны. Свое мнение на этот счет высказали сами британцы.

Источники в правительстве Великобритании утверждают, что высокопоставленный чиновник, который ответственен за ситуацию с утратой секретных данных, может быть обвинен по Закону о государственной тайне. Об этом сообщает ИноСМИ.

В расследовании принимает участие полиция Министерства обороны Великобритании. Она выявит, кто является нарушителем, по какой причине документы оказались вне здания Минобороны и почему это произошло.

«Объявленное утерянным и найденное BBC — это разные вещи. Это очень серьезно. Это только для персонала. Бумаги для служебного пользования не должны покидать здание», — отметил источник.

По его мнению, инцидент не выглядит как попытка шпионажа. Это больше похоже на то, что невнимательный чиновник не застегнул сумку. Однако это будет выяснять следствие.

«Какого черта подробности секретных документов публикуются в национальной газете? Они же секретные!» — написал читатель под ником I am David.

Chimaera считает ситуацию подозрительной. Он уверен, что любой гражданин, который нашел бы сверхсекретные документы, отнес бы их не в СМИ, а в Минобороны или хотя бы в полицию.

«Крым все равно русский, почему же мы действуем в интересах Украины? Даже если не соваться в 12-мильную зону, что за фарс!» — считает Alistair Moore.

Ранее российский сенатор Сергей Цеков заявил, что ситуация с утерянными документами в Британии является продолжением провокации с эсминцем Defender.