Samsung представил новую систему для своих умных часов

Сеул, 28 июня. Южнокорейская компания Samsung представила новую платформу для умных часов One UI Watch.

Операционная система One UI Watch будет доступна на платформе, созданной Samsung совместно с Google. Это должно обеспечить более бесшовное взаимодействие между носимыми «умными» устройствами и смартфонами на операционной системе Android.

Представитель Samsung во время презентации отметил, что в One UI Watch они объединили лучшее от двух ОС — Tizen и Wear OS. Основной фокус был сделан на улучшении работы батареи и коллаборации с сервисами здоровья. Первым устройством с поддержкой One UI Watch станет следующая модель умных часов Galaxy Watch.

Ранее стало известно, что умные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4 будут иметь датчик биоимпедансного анализа. Владельцы часов смогут отслеживать количество жировой массы в организме и составлять программу тренировок.