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Samsung представил новую систему для своих умных часов

  /   Обновлено: 28 июня 2021 23:41
Технологии
Samsung представил новую систему для своих умных часов
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Сеул, 28 июня. Южнокорейская компания Samsung представила новую платформу для умных часов One UI Watch.

Операционная система One UI Watch будет доступна на платформе, созданной Samsung совместно с Google. Это должно обеспечить более бесшовное взаимодействие между носимыми «умными» устройствами и смартфонами на операционной системе Android.

Представитель Samsung во время презентации отметил, что в One UI Watch они объединили лучшее от двух ОС — Tizen и Wear OS. Основной фокус был сделан на улучшении работы батареи и коллаборации с сервисами здоровья. Первым устройством с поддержкой One UI Watch станет следующая модель умных часов Galaxy Watch.

Ранее стало известно, что умные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4 будут иметь датчик биоимпедансного анализа. Владельцы часов смогут отслеживать количество жировой массы в организме и составлять программу тренировок.

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samsung galaxy watch one ui
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