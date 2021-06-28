Украинцы требуют объявить Зеленскому импичмент у офиса президента

Киев, 28 июня. Представители разных организаций проводят акцию у здания офиса президента Украины с требованием смещения Владимира Зеленского с поста главы государства.

В акции участвуют представители партий «Демократическая сокира» и «Национальный корпус» (создан на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело), общественной организации «Традиции и порядок» и другие. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Протестующие вышли к офису украинского лидера с плакатами и флагами своих организаций. Большинство участвующих в акции не соблюдают социальную дистанцию и присутствуют на мероприятии без масок. О серьезных происшествиях пока не сообщается.

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