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Российские ученые разработали уникальную резину с пониженным содержанием цинка

Технологии
Российские ученые разработали уникальную резину с пониженным содержанием цинка
pixabay.com

Воронеж, 28 июня. Отечественным ученым удалось найти способ производства резины, содержание оксида цинка в которой будет в три-четыре раза меньше существующих аналогов.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, сегодня нет изделий из резины, в состав которых не входил бы оксид цинка. Ионы этого вещества попадают в грунтовые воды после выщелачивания такой продукции при ее использовании или хранении на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). Полная замена оксида цинка невозможна, однако теперь существует способ снизить его содержание до минимальных значений.

Ученые обратили внимание на компоненты, содержащиеся в фильтрованных порошках при утилизации отходов масложировой промышленности. После определенной модификации удалось получить новый материал, позволяющий заменить токсичный и дорогой активатор вулканизации оксида цинка в резине. Разработанный специалистами Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) активатор позволяет сократить концентрацию вредного вещества сразу в четыре раза, отмечает пресс-служба ведомства.

Как сообщают разработчики, полученный продукт позволяет производить из себя причальные отбойники, комплектующие авто, транспортные ленты и другие изделия из резины.

Ранее сообщалось, что изношенные шины могут начать отправлять на стройку. Это станет одним из экологичных и грамотных способов утилизации такой продукции.

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минобрнауки резина оксид цинка
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