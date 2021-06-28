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Слепаков сочинил юмористический стих про антипрививочников

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Общество
Слепаков сочинил юмористический стих про антипрививочников
youtube.com  /  Prt Scr / Семен Слепаков

Москва, 28 июня. Юморист Семен Слепаков разместил в соцсетях новое стихотворение, посвященное антипрививочникам.

В своем стихотворении Слепаков высмеял граждан, которые не хотят проходить вакцинацию от коронавируса. В произведении комика рассказывается история двух антипрививочников Геннадия и Ольги, которые приобрели поддельные QR-коды. Такая покупка позволила им ходить в рестораны и другие общественные заведения.

Геннадий и Ольга встретились в бане и занялись любовью, но женщина заразила партнера индийским штаммом. Зараженный и ничего не подозревающий мужчина вернулся домой к супруге и заболел. Стихотворение размещено в Instagram комика.

«И вот уж третий день Геннадий под аппаратом ИВЛ лежит, хрипит и умирает, чего он вовсе не хотел!», продолжил артист.

Слепаков с сарказмом написал, что если бы Геннадий сделал прививку, то в скором времени мог бы свободно изменять своей жене, пить алкоголь и жать людям руки.

«И умер бы через полгода с простым диагнозом — инфаркт», — подчеркнул артист.

Ранее звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская прокомментировала дискуссии о вакцинации и заявила о необходимости прививки, рассказав историю из жизни. Российская актриса призналась, что долго размышляла о надобности вакцины и не решалась на прививку. Однако после выздоровления от коронавируса, дождавшись пока исчезнуть все антитела, записалась к врачу.

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