Слепаков сочинил юмористический стих про антипрививочников

Москва, 28 июня. Юморист Семен Слепаков разместил в соцсетях новое стихотворение, посвященное антипрививочникам.

В своем стихотворении Слепаков высмеял граждан, которые не хотят проходить вакцинацию от коронавируса. В произведении комика рассказывается история двух антипрививочников — Геннадия и Ольги, которые приобрели поддельные QR-коды. Такая покупка позволила им ходить в рестораны и другие общественные заведения.

Геннадий и Ольга встретились в бане и занялись любовью, но женщина заразила партнера индийским штаммом. Зараженный и ничего не подозревающий мужчина вернулся домой к супруге и заболел. Стихотворение размещено в Instagram комика.

«И вот уж третий день Геннадий под аппаратом ИВЛ лежит, хрипит и умирает, чего он вовсе не хотел!», — продолжил артист.

Слепаков с сарказмом написал, что если бы Геннадий сделал прививку, то в скором времени мог бы свободно изменять своей жене, пить алкоголь и жать людям руки.

«И умер бы через полгода с простым диагнозом — инфаркт», — подчеркнул артист.

Ранее звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская прокомментировала дискуссии о вакцинации и заявила о необходимости прививки, рассказав историю из жизни. Российская актриса призналась, что долго размышляла о надобности вакцины и не решалась на прививку. Однако после выздоровления от коронавируса, дождавшись пока исчезнуть все антитела, записалась к врачу.