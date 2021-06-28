Порошенко раскритиковал Зеленского за нарушение Конституции

Киев, 28 июня. Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко раскритиковал администрацию действующего главы государства Владимира Зеленского.

Порошенко не понравилось, что администрация Зеленского постоянно нарушает положения Конституции. Он считает, что «высшие интересы» могут подтолкнуть к нарушению основного закона, передает «Интерфакс-Украина».

«Конституция — это не шведский стол, где ты можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а 106-ю, где ограничены права президента, не читать», — сказал Порошенко.

Экс-президент Украины обвинил Зеленского в том, что он наделил СНБО Украины функциями, которые ему несвойственны. Порошенко также осудил инициативу депутатов партии «Слуга народа» о невозможности обжаловать решения Совета национальной безопасности и обороны Украины решения в суде.

Украина отметила День Конституции, который с каждым годом выглядит все более нелепо. Эксперты считают, что основной закон страны больше не отражает украинских реалий, а несколько поколений политиков своими поправками превратили его в решето.