Карим Бензема оформил дубль в ворота сборной Швейцарии

Бухарест, 28 июня. Нападающий сборной Франции и испанского клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема забил два гола в ворота национальной команды Швейцарии. Игра проходит в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Бензема отличился на 57-й минуте с передачи Килиана Мбаппе и на 59-й минуте без голевого паса. Первый гол в матче забил нападающий сборной Швейцарии Харим Сеферович. Сейчас счет 2:1. Игра проходит в Бухаресте на стадионе «Националь».

Победитель этого матча встретится 2 июля со сборной Испании в 1/4 финала чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Испания одержала победу над национальной командой Хорватии. Однако матч закончился только после дополнительного времени.