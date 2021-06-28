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Карим Бензема оформил дубль в ворота сборной Швейцарии
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Карим Бензема оформил дубль в ворота сборной Швейцарии

Спорт
Карим Бензема оформил дубль в ворота сборной Швейцарии
wikipedia.org  /  Chris Deahr/CC BY 2.0

Бухарест, 28 июня. Нападающий сборной Франции и испанского клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема забил два гола в ворота национальной команды Швейцарии. Игра проходит в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Бензема отличился на 57-й минуте с передачи Килиана Мбаппе и на 59-й минуте без голевого паса. Первый гол в матче забил нападающий сборной Швейцарии Харим Сеферович. Сейчас счет 2:1. Игра проходит в Бухаресте на стадионе «Националь».

Победитель этого матча встретится 2 июля со сборной Испании в 1/4 финала чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Испания одержала победу над национальной командой Хорватии. Однако матч закончился только после дополнительного времени.

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