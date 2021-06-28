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Российские регионы получат средства на оплату отпусков получавшим доплаты медикам

Общество
Российские регионы получат средства на оплату отпусков получавшим доплаты медикам
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июня. Правительство России рассмотрит вопрос о выделении регионам средств на оплату отпусков получавшим стимулирующие доплаты медикам и соцработникам, сообщила пресс-служба кабмина.

В повестку запланированного на вторник, 29 июня, заседания правительства включен пункт о выделении региональным бюджетам в 2021 году средств для софинансирования компенсаций. Они пойдут за неиспользованные отпуска и оплаты отпусков медицинским и другим работникам, которым в прошлом году предоставлялись стимулирующие выплаты за особые условия труда, выполнение особо важных работ и дополнительную нагрузку. В том числе средства трансфертов пойдут на возмещение уже имевших место расходов субъектов РФ на эти цели, сообщает ТАСС.

Кроме того, правительство рассмотрит пункт, который касается выделения регионам средств на оплату отпусков и компенсаций соцработникам стационарных учреждений, получавших выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку и особые условия труда.

Ранее сообщалось, что на получение социальных выплат с 1 июля 2021 года претендуют неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Также начнется предоставление ежемесячной выплаты беременным.

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