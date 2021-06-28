Брухунова впервые похвасталась аппетитными ягодицами на отдыхе на Мальдивах

Мале, 28 июня. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками в Instagram фотографией в купальнике, снимок вызвал противоречивую реакцию у поклонников.

Супруги наслаждаются отпуском на красивых пляжах. Но даже на курорте Брухунова не забывает о поклонниках, балуя их яркими снимками. На этот раз блогер опубликовала фото, на котором позирует в черном купальнике с баской, стоя спиной к камере.

«Спонсор форм, изгибов и округлостей — шоколадки», — отметила в подписи к снимку девушка.

За несколько часов публикация набрала более восьми тысяч лайков. Поклонники засыпали звезду комплиментами, но нашлись и те, кому образ блогера не понравился.

«Не лишайте себя такого спонсора — вам идет», — написала _sofia_tour.

«Идеальная женская фигура», — отметила elmiragizutdinova.

«С хорошей фигурой, да еще и Умная!» — написала kuzinati.

«Купальник совершенно нелепый для взрослой женщины», — посетовала sushentsova.natalia.

Ранее Брухунова опубликовала снимки из отпуска, который она проводит на Мальдивах. На фото девушка позирует в ярко-розовом слитном купальнике с птицами, расположившись на качелях, установленных прямо в воде.