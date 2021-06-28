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Скелет кита из драмы «Левиафан» вернулся в село под Мурманском

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Общество
Скелет кита из драмы «Левиафан» вернулся в село под Мурманском
Кадр из фильма «Левиафан».

Мурманск, 28 июня. Скелет гигантского морского млекопитающего из фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева установили в селе Териберка Мурманской области.

В сообщении Чибиса в его аккаунте в Instagram говорится, что скелет вернулся в населенный пункт спустя семь лет. Он уточнил, что останки кита установили там как новую местную достопримечательность.

«Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки», написал Чибис.

Он уточнил, что реставрацией скелета на протяжении четырех месяцев занимались сразу шесть специалистов.

Село Териберка находится в 120 километрах от Мурманска. Оно стало известно после того, как там прошли съемки успевшего стать культовым в России фильма режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан». В течение всего года в Териберку приезжает огромное число туристов, чтобы полюбоваться северными красотами.

Ранее палеонтологам из Китая удалось обнаружить окаменелый скелет люфенгозавра возрастом более 200 млн лет. По их оценкам, более 70% останков оказались нетронутыми.

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