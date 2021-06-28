Новозеландские ученые создали замок для рта для борьбы с лишним весом

Веллингтон, 28 июня. Новозеландские ученые разработали устройство, блокирующее челюсть. Новинка предназначена для похудения.

Магнитное устройство с болтами назвали DentalSlim Diet Control. За создание замка для рта отвечали ученые из Университета Отаго.

Сообщается, что устройство нужно ставить на верхние и нижние зубы. Человек с этим замком может приоткрыть рот только на два миллиметра. Такое расстояние помешает приему пищи, но позволит разговаривать или дышать. Участники исследования скинули около шести килограммов за две недели и хотели продолжить снижать вес, заявили ученые.

Ранее сообщалось, что маргарин и красное мясо признали опасными для здоровья. Эти и другие продукты могут навредить суставам.