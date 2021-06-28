Оппозиция раскритиковала власть Украины за антиконституционную политику

Киев, 28 июня. Политика действующего руководства Украины является полностью антиконституционной, считает политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

В партии ОПЗЖ заявили, что действующая власть «ни во что не ставит основной закон». Члены партии заявили, что политика на 100% противоречит Конституции Украины. Об этом говорится в сообщении.

«Власть бесцеремонно отнимает у украинцев их важнейшие социальные права. Под прикрытием «реформ» разрушаются системы здравоохранения и образования. Миллионы людей на Украине лишены права развивать родную культуру и говорить на родном языке», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что правительство передает иностранцам «национальные богатства, стратегические отрасли и кадровые назначения». При этом в партии заявили, что политику правительства определяет «внешний кредитор».

Украина 28 июня отметила 25-летний юбилей своей конституции, принятой в 1996-м при президенте Леониде Кучме. С тех пор в конституцию несколько раз вносили поправки, а после Майдана начали регулярно нарушать. Пик антиконституционных действий власти пришелся на период правления Петра Порошенко, а его преемник Владимир Зеленский вступил в открытую схватку с Конституционным судом и блокировал его работу.